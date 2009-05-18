الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في ركود إثر انكماشه بنسبة 6ر3% العام الحالي

فلسطين اليوم : القدس المحتلة والوكالات

تظهر بيانات مبدئية للمكتب المركزي للاحصاءات في اسرائيل أن اقتصاد البلاد الذي يعتمد على الصادرات دخل في ركود في

الربع الاول من 2009 عندما انكمش بمعدل سنوي بلغ 6ر3 في المئة.

ويأتي تراجع الربع الاول عقب انخفاض نسبته 5ر0 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من 2008، ويعرف خبراء الاقتصاد الركود بأنه تراجع اقتصادي لربعين متتاليين.

ويتوقع بنك اسرائيل "المركزي" تراجعاً يصل الى 5ر1% في الناتج المحلي الاجمالي للعام 2009 بأكمله في حين وضعت وزارة المالية ميزانية الدولة للعام الحالي على أساس تراجع متوقع بنسبة واحد بالمئة.

وباستبعاد القطاع العام الضخم يكون الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 2ر4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الاول.

ويعود معظم الانكماش الى انخفاض نسبته 3ر46 بالمئة في صادرات البضائع والخدمات وتراجع بنسبة 8ر27 بالمئة في الاستثمارات في الاصول الثابتة.

وتسهم الصادرات بما يقرب من نصف النشاط الاقتصادي الاسرائيلي.

وانكمش الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي قدره 3ر4 بالمئة عقب انخفاضه 9ر4 بالمئة في الربع الاخير من 2008.

وكان الناتج المحلي زاد 3ر1 بالمئة في الربع الثالث من 2008.