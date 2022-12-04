موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في دور الـ 16 كأس العالم 2022- التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا، بدأ دور الـ 16 من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022، حيث استهل الدو بمقابلة منتخبي هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين وأستراليا، إذ تأهل المنتخب الهولندي بعد فوزه على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، كما تأهل المنتخب الأرجنتيني أيضا إلى الدور المقبل بعدما تغلب على نظيره الأسترالي بهدفين لهدف وحيد، وتنطلق اليوم عدة مباريات في المرحلة الثانية من نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتقابل منتخب فرنسا ضد نظيره بولندا، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والسعودية، من مساء اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، على استاد الثمامة، حيث يعلق على المباراة المعلق الرياضي حسن العيدروس، ومشاري القرني.

متى تبدأ مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد

جمهور كرة القدم يتساءل عن، موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في دور الـ 16 كأس العالم 2022- التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا، بينما التقارير الرياضية الصادرة من الصحف والمجلات والمواقع المختصة بالرياضة تتساءل أيضا عن إمكانية حدوث مفاجآت في هذا الدور كما حدثت في دور المجموعات، أم أن لا مفاجآت في هذا الدور والأقوى يبقى؟ هذه أسئلة تجيب عليها نتائج المباريات المقبلة في دور الـ 16، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى تبدأ مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد.

معلق مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم

كما يتساءل عشاق كرة القدم عن، معلق مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم، لأن المعلق الرياضي يعتبر من أهم مكونات المباراة حيث لا استمتاع في المباراة بدون التعليق عليها، ولكن هناك معلقين رياضيين يتفوقون في تعليقهم وجمهورهم على أشقائهم، ويعلق على هذه المباراة لتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين على استاد الثمامة، المعلقان الرياضيان حسن العيدروس، ومشاري القرني، فاستمتعوا بمشاهدة هذه المباراة المهمة في دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2022.

توقّع نتيجة مباراة فرنسا وبولندا وادخل السحب على 5 كوبونات توصيل بقيمة 100 ريال#شجع_مع_مرسول pic.twitter.com/WDvO4APCPk — مـرسول | MRSOOL (@AppMrsool) December 3, 2022

جدول مباريات دور ال16



السبت

هولندا 🇳🇱 وأمريكا🇺🇸

الأرجنتين🇦🇷واستراليا🇦🇺



الأحد

فرنسا 🇫🇷 وبولندا 🇵🇱

إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 والسنغال 🇸🇳



الأثنين

اليابان 🇯🇵 وكرواتيا 🇭🇷

البرازيل 🇧🇷 و كوريا الجنوبية 🇰🇷



الثلاثاء

المغرب 🇲🇦 وإسبانيا 🇪🇸

البرتغال 🇵🇹 وسويسرا 🇨🇭 — إبراهيم بدر (@ibmbader) December 3, 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022

منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم نسخة 2018، يقابل اليوم الأحد في دور الـ 16 نظيره البولندي، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن، تشكيلة منتخب فرنسا ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022، إذ من المتوقع أن يبدأ ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، مباراة بولندا بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: هوجو لوريس، وفي خط الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، وفي خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، وفي خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، أولفييه جيرو، ومن المقرر أن تذاع مباراة فرنسا ضد بولندا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس) الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها الـ22، موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في دور الـ 16 كأس العالم 2022- التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا.