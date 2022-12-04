حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات

أكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد 4/12/2022، أن تصدي كتائب القسام ذراعها العسكري، على العدوان الإسرائيلي الذي وقع فجرًا، والرد بشكل مباشر عليه يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي له:"إن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده".

وأضاف: "العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة .. هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده".