الحكومة الماليزية تؤدي اليمين الدستورية

أدى الوزراء المعينون في الحكومة الماليزية اليمين الدستورية، يوم أمس السبت، مما سمح لهم بتولي مهامهم رسميا.

وفي حفل متلفز، أدوا اليمين الدستورية أمام الملك الماليزي السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي قدم لهم أيضا وثائق تعيينهم.

ومن بين الوزراء الجدد أحمد زاهد حميدي، الذي يشغل منصب رئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة والذي سيكون أحد نائبي رئيس الوزراء، في حين سيكون فضل الله يوسف، الذي ينحدر من ولاية ساراواك في بورنيو الشمالية، النائب الآخر.

وسيرأس الزاهد وزارة التنمية الريفية والإقليمية، ويتولى فضيلة حقيبة وزارة الصناعات الزراعية والسلع.

بينما يتولى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نفسه حقيبة وزارة المالية.

ومن بين الوزراء الرئيسيين الآخرين أنتوني لوك سيو فوك، الذي سيرأس وزارة النقل، وتنغكو ظافرول تنغكو عبد العزيز، الذي سيتولى منصب وزير التجارة الدولية والصناعة، ورفيزي رملي، الذي سيكون وزير الاقتصاد، وزامبري عبد القادر، الذي سيكون وزير الخارجية.

ولم يكشف أنور بعد عن اختياراته لنواب الوزراء.