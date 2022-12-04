قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، الليلة، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع داخل أراضي الـ 48.

وأفادت مصادر طبية بأن الشابين، في الثلاثينيات من عمرهما، أصيبا بالرصاص، إذ وصفت إصابة أحدهما بالحرجة وتوفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

ويشهد المجتمع العربي في أراضي الـ 48 تصاعداً خطيراً ومستمراً في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 99 قتيلاً بينهم 12 امرأة.