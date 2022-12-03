سعر الدولار اليوم في مصر- بكام سعر الدولار في مصر النهاردة- استقر الدولار في مصر بتعاملات البنوك، صباح اليوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما تتسارع قيمته مقابل الجنيه في السوق السوداء، فرغم اعتماد البنك المركزي نظام سعر الصرف المرن منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ إلا أن الجنيه لا يزال يوجه ضغوطًا متصاعدة، مع استمرار أزمة النقد الأجنبي في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر- بكام سعر الدولار في مصر النهاردة

لا يزال المستثمرون يتساءلون ما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماماً، إذا تعرضت العملة لمزيد من الضغوط أم لا، وربما لا يضطرون للانتظار طويلاً لمعرفة الإجابة.

وبعد أن كانت مصر من بين الأسواق الناشئة الأفضل وأحد الملاذات الآمنة، يخشى المستثمرون الأجانب اليوم ضخ أموالهم مجددًا بها. وساهم إحجام المستثمرين، حتى الآن، في صعود حاد للعائد على أذون الخزانة المصرية، والذي وصل في أحدث المزادات لأعلى مستوى منذ أوائل 2019.

ومن جانبه، يدرس البنك المركزي المصري تنفيذ خطة لجذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، وذلك من خلال إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.

سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، ليبلغ سعر شراء الدولار 24.53 جنيه، فيما سجل سعر البيع 24.60 جنيه، مقابل 24.54 جنيه، فيما سجل سعر البيع 24.62 جنيه أمس.

واستقر سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات البنك الأهلي المصري عند نحو 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي تعاملات بنك مصر الصباحية، ظل سعر الدولار عند 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، وهي الأسعار ذاتها في تعاملات أمس.

كما استقر سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) في مصر اليوم عند 24.55 جنيه، وسعر بيع الدولار عند 24.61 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك

أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء - 24.61 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء - 24.62 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.55 جنيه للشراء - 24.60 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء - 24.61 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، في ما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، بل وصل الأمر إلى حد ممارسة نشاط السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتراوح سعر الدولار، اليوم، في السوق السوداء في مصر بأكثر من حركة التداول في البنوك بين 2 و5%، حسب العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أكثر من ذلك، مع زيادة الطلب عليه، بعد الارتفاع في البنوك المختلفة خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء 28 جنيها، فيما قال متعاملون إنه بلغ 30 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في تعاملات بنك القاهرة نحو 24.50 للشراء و24.56 جنيه للبيع.

وحول توقعات سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، يعد الاقتصاد المصري الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، بين جميع الأسواق الناشئة؛ وفقا لبنك الاستثمار، نومورا كابيتال. فيما عدّلت HSBC Holdings Plc توقعاتها السابقة للجنيه بأن يستقر حول 24 لكل دولار، تتصور الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، مما يعني انخفاضاً بنسبة 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.

ووفقا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ 12 شهراً المقبلة.