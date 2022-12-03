أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4 ديسمبر 2022-سعر الذهب عيار 21- ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تداولات صباح اليوم الأحد 4 ديسمبر 2020، رغم تراجع "النفيس" عالمياً وسط مخاوف من مواصلة التشديد النقدي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4 ديسمبر 2022

وتواصل أسعار الذهب في مصر قفزاتها القياسية، منذ إعلان تطبيق سعر صرف مرن للجنيه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم أنه ليس تعويم كامل للجنيه إلا أن صدى القرار كان واسع المجال على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبالحديث عن المصنعية والدمغة والضريبة، فتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر في التحديث المباشر خلال تعاملات السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1800 جنيه للشراء، و1822.75 جنيه للبيع، مقابل 1765.75 جنيه للشراء، و1777.25 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة "آي صاغة" لرصد أسعار الذهب وتداوله.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال تعاملات صباح السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1350 جنيهاً للشراء، و1367.25 جنيه للبيع، مقابل 1324.25 جنيه للشراء، و1232.75 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس السبت.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليصل إلى 1600 جنيه هو الأعلى في تاريخ السعر ، مقابل 1545 جنيهاً امس الجمعة.

وعن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية تتم إضافة من 80 إلى 150 جنيهاً على كل جرام.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 13965 جنيهاً، مقابل 13620 جنيهاً أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 13910 جنيهات.

وسعر ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 3480 جنيها.