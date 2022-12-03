سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 4/12/2022- ارتفاع الذهب اليوم- زادت أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم لكافة الأنواع، رغم انخفاض "النفيس" عالمياً، حيث تراجعت أسعار الذهب عالمياً بفعل بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتي تشير إلى مواصلة الفيدرالي الأمريكي في سياسة رفع الفائدة، حتى لو كانت نسب الرفع منخفضة عن الشهور الأربعة السابقة.

سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد

ويتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار خلال منتصف الشهر الجاري بواقع 50 نقطة أساس، وسط توجه بتقليص الزيادات المتعاقبة على الأموال الفيدرالية.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية؟

قفز متوسط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 إلى 217.61 ريال (57.89 دولار)، مقابل 217.33 ريال (57.81 دولار)، في ختام تعاملات أمس السبت، بحسب منصة "goldprice.com" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 24 في السعودية بالمصنعية والضريبة نحو 227.61 ريال للجرام وسجل سعر البيع 262 ريالا سعوديا للجرام، وفقا لمتداولين.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 إلى 190.41 ريال (50.66 دولار)، مقابل 190.16 ريال (50.58 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 163.21 ريال (43.42 دولار)، مقابل 163.00 ريال (43.36 دولار)، خلال تعاملات مساء السبت.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية

وسجل سعر الذهب في السعودية بالمصنعية للجرام عيار 21 نحو 198 إلى 233 ريالا للبيع و185 إلى 188 ريالا للشراء.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

تراوح سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 24 اليوم بين 222 ريالا سعوديا إلى 227 ريالا سعوديا.

كما تراوح سعر شراء الذهب المُستعمل اليوم في السعودية عيار 24 بين 213 ريالا سعوديا إلى 214 ريالا سعوديا، وفق متداولين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1523 ريالاً (405.24 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب 6768 ريالاً (1800 دولار).

كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية نحو 22200 ريال سعودي، بزيادة 200 ريال عن سعر إغلاق أمس السبت.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 222000 ريال.

ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟

يشهد المعدن الأصفر في السوق السعودي انتعاشا إثر زيادة الطلب عليه حيث أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية قد قفز بنحو 23% ليصل إلى 13.5 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 11 طنا خلال الربع الثالث من عام السابق.

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بشكل كبير بتحركات أسعار الذهب في السوق العالمي نظرا لأن سعر الريال السعودي ثابت أمام الدولار.

ومن المتوقع أن يتراجع سعر الذهب في السعودية وفقا لعدة محددات، أبرزها هدوء الطلب في السوق المحلية، وكذلك انخفاض سعر الذهب في السوق العالمية.