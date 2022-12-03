سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 4/12/2022- سعر الذهب بالدينار الأردني

ارتفع سعر الذهب في الأردن اليوم خلال تعاملات الأحد 4/12/2022، رغم استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية نظرا لعطلة السبت.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في الأردن اليوم بينما حقق المعدن النفيس عالميا أفضل أداء أسبوعي له خلال 3 أسابيع وسط تفاؤل باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة.

هذا سعر الذهب اليوم في الأردن

وزاد سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم إلى 41.06 دينار (57.89 دولار)، مقابل 41.04 دينار (57.86 دولار)، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 35.93 دينار (50.66 دولار) مقابل 35.91 دينار (50.63 دولار)، أمس.

وزاد سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 إلى 30.80 دينار أردني (43.4 دولار) مقابل 30.78 دينار أردني (43.4 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما تسعيرة الذهب اليوم فيما يتعلق بالجنية فقد بلغ خلال تعاملات اليوم 287.44 دينار (405.24 دولار)، مقابل 287.31 دينار (405.06 دولار)، أمس.

فيما سجل سعر أونصة الذهب 1277 دينارا (1800 دولار) مقابل 1276 دينارا (1800 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وأمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) انخفضت أسعار الذهب لكنها سجلت أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومؤشرات على تراجع التضخم.

وبحلول الساعة 0247 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس آب عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1810.70 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4 % هذا الأسبوع فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتماسك مؤشر الدولار خلال اليوم، لكنه تكبد خسارة أسبوعية بنحو 1% متأثرا بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها.

ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.