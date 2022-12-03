بالفيديو مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل لدور ربع النهائي وتضرب موعداً مع هولندا

استطاع المنتخب الأرجنتيني تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بنتيجة 2-1، ليضرب ميسي ورفاقه موعدًا كبيرًا مع هولندا في ربع النهائي.

المنتخب الأرجنتيني لعب مباراة كبيرة سيطر فيها بالطول والعرض على مجريات اللقاء وهيمن على كل شيء ضد أستراليا.

البداية كانت من ليونيل ميسي، حيث سجل البرغوث أول أهدافه في الأدوار الإقصائية بكأس العالم من خلال تسديدة أرضية متقنة على يمين الحارس في الدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغطت الأرجنتين لحسم اللقاء مبكرًا ومنع أستراليا من العودة، وفي الدقيقة 57 استخلص جوليان ألفاريز الكرة من حارس المرمى ووضعها في الشباك الخالية ببراعة.

مع دخول الهدف الثاني انخفضت رغبة المنتخب الأسترالي الذي لم يكن له أي خطورة حقيقية طوال اللقاء في العودة، وبالتالي علمت الأرجنتين أنها مسألة وقت لحين نهاية المباراة.

لكن الدقيقة 77 شهدت أحد أغرب أهداف المونديال، حيث سدد كرايج جودوين الكرة التي كانت في طريقها للخارج لكنها اصطدمت بإنزو فيرنانديز ودخلت شباك الحارس مارتينيز.