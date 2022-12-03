راصد جوي: طقس مُستقر في اليومين المقبلين و حالة عدم استقرار يوم الثلاثاء

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تشهد البلاد طقس مُستقر في اليومين المقبلين، في حين تسود حالة من عدم الاستقرار الجوي وربما زخات أمطار محلية فوق بعض المناطق يوم الثلاثاء المقبل.

يوم غدٍ الأحد يكون الجو غائماً، و تبقى الرياح الشرقية النشطة والجافة هي العلامة السائدة للطقس . ويسود حلال النهار جو بارد وجاف لكن في فترة الظهيرة يسود جو دافئ. ومع المساء يعود الطقس بارداً بشكل لافت.

و تبقى الأجواء غائمة يوم الاثنين المقبل، و يسود جو بارد في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهاراً يكون الجو مشمساً ودافئاً نسبياً. ومع المساء يعود الجو بارداً نسبياً يتحول الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً، و لن يطرأ اليوم تغير على الحرارة . ويسود خلال النهار جو جاف وبارد بشكل كبير ومع النهار يسود جو مشمس ودافئ نسبياً. وتبقى الرياح الشرقية النشطة في بعض الفترات هي السائدة، و مع ساعات المساء والليل تعود الأجواء الباردة.

أما يوم الأربعاء، فيسود جو مشمس في ساعات النهار دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون اعلى من المعدل السنوي العام بحدود الثلاثة درجات مئوية نهاراً . ومع المساء والليل تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية والشرقية والسهلية . وتسود أجواء أقل برودة في المناطق الساحلية.

و تبقى الأجواء غائمة قليلاً يوم الخميس المقبل، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئوية. ويسود خلال النهار جو جاف وبارد بشكل كبير ومع النهار يسود جو مشمس ودافئ نسبياً، وتبقى البلاد تتأثر برياح شرقية تنشط أحياناً مما يعمل على تقليل الإحساس بالدفء، و مع ساعات بعد العصر وحتى الفجر والصباح الباكر يعود الجو بارداً . والله تعالى أعلى وأعلم.