هيئة حقوقية: الاحتلال اعتقل 380 فلسطينيا خلال الشهر الماضي

وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 380 حالة اعتقال للفلسطينيين خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بينهم 41 طفلًا، و11 سيدة.

ورصد مركز فلسطين في تقريره الصادر، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال داهمت مئات المرات مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس؛ لتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة، بهدف التصدي لعمليات المقاومة.

وأفاد أن “قوات الاحتلال اعتقلت مئات الفلسطينيين، ثم أفرجت عن غالبيتهم بعد ساعات، أو أيام وأسابيع من التحقيق”.

وأكد المركز 41 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفلين يوسف محمد عودة، وحبيب الله إبراهيم اسليم من بلدة حوارة جنوب نابلس (شمال الضفة)، وهما طلاب في الصف السادس الابتدائي، اعتقلا أثناء خروجهما من مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية في البلدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليات الاعتقال بحق المقدسيين، حيث اعتقل أكثر من 145 مقدسياً بينهم 21 طفلًا وثمان نساء.

وأصدرت محاكم الاحتلال سبعة قرارات بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، و14 أمر إبعاد منها ثمانية عن المسجد الأقصى المبارك، طالت سيدتين.

كما أصدرت 17 أمرًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من كل الفئات، تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، حيث خضع لهذه العقوبة ثلاثة أطفال وسيدتين.

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أصدرت قوات الاحتلال ما يزيد عن 182 قرارًا إداريًا بحق الأسرى خلال نوفمبر، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وتبعاً لتوثيقات المركز، فإنه من بين القرارات الإدارية 71 أمرًا جديدًا، و111 أمر تجديد لفترات أخرى، وصلت إلى المرة الخامسة لبعض الأسرى ليرتفع عدد الأوامر الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب ألفي قرار إداري.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسة معنية بشؤون الأسرى.