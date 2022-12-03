الأردن: مؤتمر دولي بحضور رؤساء بارزين لإنقاذ لبنان

قالت مصادر وتقارير اعلامية وسياسية أن العاصمة الاردنية عمان ستحتضن في منتصف ديسمبر- كانون الاول الجاري مؤتمرا دوليا بحضور قادة وزعماء لدعم لبنان.

وأفادت المصادر، أن الفاتيكان مهتم جدا ويضع ثقلة الديني والسياسي لانجاحه في ظل تعثر انتخاب رئيساً للبلاد لعدة مرات منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في بداية نوفمبر الماضي.

وحسب المصادر فان المؤتمر الذي يعقد بسعي فرنسي سيحضره الرئيس الفرنسي والملك الاردني، ووفود من تركيا ومصر وايران والسعودية وربما العراق للبحث في مشكلات المنطقة ومنها الملف اللبناني.

وعلى الرغم من الازمات المتراكمة والاضافية في العالم وخاصة الحرب الروسية الاوكرانية وملف الغاز الى اوربا ودعم كييف بالاسلحة، فان الملف اللبناني اخذ حيزا وافيا في المباحثات بين الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون، والاميركي جو بايدن في واشنطن مؤخرا .

وتولي مصادر لبنانية اهمية كبيرة للمؤتمر الخاص في العاصمة الاردنية عمان وتأمل بازالة الخلافات بين العواصم المتخاصمة على لبنان سيما في ظل مشاركة ايران والسعودية في المؤتمر الى جانب تركيا التي تستعد لعملية عسكرية في الشمال السوري، وترى مصادر ان انقرة تبحث عن دور لها في الشرق الاوسط عبر التدخل من البوابة السورية بعد التراجع عن وضع قدمها على خارجية المنطقة عبر حماس حيث اغضبت تلك السياسة اسرائيل .

يشار الى ان مؤسسة «الباروميتر العربي» للاستطلاعات قالت في نتائج استطلاع لها ان حول الزعماء الأكثر تأثيرا في لبنان، ان اردوغان يؤثر بنسبة 25 % من اللبنانيين والامير محمد بن سلمان على 24 % ومرشد الثورة الاسلامية في ايران خامنئي على 20 %.

وتقول تقارير لبنانية ان التبدلات الاقليمية وما سينتج عن اجتياح تركي لسورية ستفرض دينامية جديدة لإنتاج تفاهمات واسعة لا بد من ان تشمل لبنان.