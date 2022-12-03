هاري كين يوجه رسالة مفاجئة لمحمد صلاح

أعرب قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، عن أسفه لعدم وصول النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويستعد هاري كين لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" في مباراته أمام نظيره السنغالي مساء غد الأحد، وذلك ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

ورد كين خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة السنغال، على سؤال حول المنافسة الشرسة التي واجهها في المواسم الأخيرة مع محمد صلاح، قائلا: "ليس من المفترض أن أتحدث هنا عن محمد صلاح، ولكننا نمتلك منافسة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال المواسم الأخيرة، وهو أمر رائع لي".

وأضاف مهاجم توتنهام: "صلاح لاعب من الطراز الأول.. بالطبع كان يأمل أن يشارك في كأس العالم، للأسف صلاح لم يتأهل مع منتخب مصر إلى مونديال قطر، ولكن أتمنى أن يكون متواجدا مع منتخب بلاده في نسخة 2026".