أوّل رحلة تجريبية للمقاتلة المسيّرة التركية "بيرقدار قزل إلما"

نفّذت المقاتلة المسيّرة التركية "بيرقدار قزل إلما"، أول رحلة تجريبية لها اليوم السبت، وأعربت الشركة المصنّعة عن أملها في أن يحدث هذا المشروع ثورة في صناعة الطيران التركي.

وكتب رئيس شركة "بيرقدار" سلجوق بيرقدار في "تويتر": "بيرقدار قزل إلما - لم يتبق الكثير من الوقت"، وأرفق رسالته بلقطات تظهر تحليق الطائرة.

هذا وقد تم تقديم المسيّرة "قزل إلما" في أغسطس 2022 خلال مهرجان "تكنوفيست" للفضاء في سامسون.

وتعتبر هذه المسيّرة أسرع من الصوت تم إنشاؤها في إطار مشروع مجمّع الطائرات بدون طيار القتالي MIUS. ويمكن تزويدها بمحرك صناعة أوكرانية.

كما يبلغ وزنها الإجمالي عند الإقلاع حوالي 6 أطنان، منها حوالي 2 طن حمولة. وقادرة على التحليق لمدة 5 إلى 6 ساعات بارتفاع 12 كيلومتر.