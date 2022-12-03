سياسية "إسرائيلية" تهاجم حكومة نتنياهو وتصفها بالعنصرية

قالت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري "الإسرائيلي" زهافا غلؤون، إن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة عام 1948.

جاء ذلك في تغريدة بحسابها على تويتر مساء اليوم السبت، وسط مخاوف في إسرائيل والعالم من حكومة نتنياهو المرتقبة التي تضم وجوها من أقصى اليمين المتطرف.

وقالت غلؤون: "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".

وأضافت: "هذه حكومة رعب هدفها غرس قيم التفوق العرقي وحكم الهالاخا (الشريعة اليهودية) وازدراء الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس فقط في الخطاب الإعلامي، ولكن الآن بشكل أساسي في عمق نظام التعليم في جميع تياراته".

ويعكف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية "الإسرائيلية"، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين، وترسيخ فيم متطرفة في منظومة التعليم "الإسرائيلية".