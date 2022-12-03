الجزائر: 1200 إصابة بداء (الإيدز) خلال العام الماضي

بلغت عدد إصابات فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في الجزائر خلال العام الماضي نحو 1200 حالة، كما يكشف مسؤول في هيئة مراقبة الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة الجزائرية.

وحسب تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة، فقد بلغ مجموع المصابين بداء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في الجزائر، قد بلغ 22 ألف شخص.

بينما انتقلت معدلات الإصابات الجديدة بالفيروس في الجزائر، من 500 حالة سنويا في عام 2003 إلى ما يقرب الألف حالة في عام 2010.

لياس أخاموك، المختص في الامراض المعدية بمستشفى تمنراست جنوبي الجزائر، قال: إن "هناك انخفاض في الحالات المسجلة لمرض نقص المناعة المكتسبة في الجزائر".