اللواء أبو بكر: عدد المعتقلين الإداريين فاق الضعف منذ بداية العام

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن عدد المعتقلين الإداريين حاليًا فاق ضعف العدد بداية العام مقارنة مع ما وصل إليه عددهم الآن.

وقال أبو بكر في تصريحات صحفية: "كان هنالك ارتفاع ملحوظ بعدد المعتقلين الإداريين خلال هذه المدة من العام، حيث كان عدد المعتقلين الإداريين لا يتجاوز 400 أسير، لكن العدد تضاعف إلى أكثر من مائة بـ100، ويقدر عددهم بأكثر من 800 معتقل حاليًا".

وتابع :"كان هنالك تصاعد لافت بعدد المعتقلين الإداريين في القدس واستهداف الأطفال والفتيات القاصرات، بالاعتقال الإداري".

وشدد أبو بكر على أنه "يتطلب ما يجري تدخلاً دولياً لردع الاحتلال"، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ حملة خارجية وزيارات خلال الفترة المقبلة، بينها زيارة دول أوروبية وعربية، لفضح سياسة الاعتقال الإداري، وممارسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى وبحق الأطفال والنساء.