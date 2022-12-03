الحية : نحتاج لرؤية وطنية في السياسة والمقاومة يسبقها الإيمان بالشراكة وطنياً

أكد د. خليل الحية نائب رئيس حركة حماس بغزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، خلال المؤتمر السنوي لمركز مسارات ، ان المقاومة الفلسطينية مشروعة ويجب أن تدعم بكل الأشكال.

وقال الحية نحتاج لرؤية وطنية في السياسة والمقاومة وقبل ذلك نحتاج للإيمان بالشراكة وطنياً.

وبين أن الوطن ليس حكراً على جهة ما ، وعلينا ألا ننسى أهلنا في الشتات واللاجئين ، رافضاً نرفض التنسيق الأمني وعلينا مواجهة الاستيطان.

واعتبر الحية أن محور الارتكاز في القضية الفلسطينية هو الوحدة الوطنية ، مشيرا إلى أن الفلسطينيين قادرون على إجبار العالم على مشروعنا الوطني الخالص.

وقال "حالتنا الوطنية تحتاج إلى أمرين أولهما قيادة وطنية جامعة تحمل رؤيتنا ممثلة بالمنظمة" ، معتبراً أن الانتخابات تجري حيث ما أمكن والتوافق وطنياً على مرحلة انتقالية لإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني بالتوافق.