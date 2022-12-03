هولندا تلاقي أميركا والأرجنتين تسعى لتجاوز أستراليا في مباريات ثمن النهائي

يفتتح منتخبا هولندا وأميركا، مساء اليوم السبت، مباريات الدور الثاني من منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر.

ويُشار إلى أنه في اللقاء الثاني من نفس الدور، يسعى رفاق ميسي لتجاوز منتخب أستراليا، في لقاء لن يكون سهلا.

وكان المنتخب الهولندي قد أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى، بينما احتل المنتخب الأميركي وصافة المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة، رغم البداية الضعيفة والسقوط المفاجئ امام المنتخب السعودي بينما احتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف فرنسا المتصدرة

جدير ذكره أنه تسعى فرنسا غدا الى استعادة بريقها، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبها، عندما تلاقي على ملعب الثمامة بولندا المطالبة بالاستفاقة من سباتها عقب ظهورها الخافت في دور المجموعات، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في كرة القدم 2022