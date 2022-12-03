سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين، واليوم نقدم لكم في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان اليوم السبت، ومؤخراً زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ونتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات، اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، لتلقط العملة اللبنانية أنفاسها بعد تراجع متواصل.

ويُشار إلى أنه قبل أيام، ذكر البنك المركزي اللبناني أنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة (صيرفة) حتى نهاية العام.

ومدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام. وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء

كما بلغ سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 41.200 ألف ليرة للشراء، و41.250 ألف ليرة، بحسب موقع lirarate لرصد اسعار العملات الأجنبية في لبنان.



سعر صرف الدولار في لبنان لدى الصرافين

وعن سعر الدولار اليوم في لبنان لدى الصرافين فتراوح بين 41.050 ألف ليرة للشراء، و41.150 ألف ليرة للبيع، ويختلف السعر باختلاف المناطق.