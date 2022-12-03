الاتحاد الأوروبي : "إسرائيل" تستخدم قوة مميتة" ضد الفلسطينيين

عقّب الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الجمعة 02 ديسمبر 2022، على تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقال في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة ".

وأضاف، "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الاحتلال الاسرائيلية فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

وتابع الاتحاد الأوروبي، "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قُتل 140 فلسطينيًا".

وختم قائلا: "وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة. يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".