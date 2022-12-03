إصابة خطيرة لشاب في إطلاق نار بالداخل المحتل

أصيب شاب (26 عاما) من بلدة اللقية بالداخل المحتل، مساء أمس الجمعة، بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار خلال تواجده في مركبة بالنقب المحتل.

وعُلم أن الشاب من عائلة الأصنع وكان ضمن موكب زفاف من مركبات رافقته مساء اليوم، للمكان الذي كان من المقرر أن يلتقي فيه بعروسه، إذ يحتفل الليلة بزفافه.

ونقل المصاب بشكل مستقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة "بئر السبع"، وأشارت التقارير إلى أن محاولة القتل ارتكبت على خلفية جنائية.

وقالت شرطة الاحتلال إنها شرعت بالتحقيق في شبهة لجريمة محاولة قتل على الطريق 60، وأفادت بأنها تلقت بلاغا حول مصاب من جراء تعرضه لإطلاق نار وهو في مركبته.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.