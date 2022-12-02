قيادي بحماس: جريمة اعدام الشهيد مفلح تتطلب رداً قوياً من كافة أذرع المقاومة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:48 م
02 ديسمبر 2022
أسماعيل رضوان قيادى فى حركة حماس (3).JPG

أكد القيادي بحركة حماس، د. إسماعيل رضوان أن جريمة إعدام الشهيد عمار مفلح في بلدة حوارة قضاء نابلس أمام مسمع ومرأى من العالم بأسره تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

و أوضح رضوان بأن المجتمع الدولي بصمته ودعمه للكيان الصهيونى يتحمل المسؤولية عن هذه  الجريمة النكراء، مطالباً بمحاسبة قادة الاحتلال القتلة.

و أضاف رضوان بأن هذه الجريمة النكراء والإمعان والتلذذ في قتل أبناء شعبنا تتطلب ردا قويا من المقاومة بكافة أذرعتها.

و لفت الى أن جريمة اغتيال الشهيد عمار مفلح لن تمر دون حساب، مؤكداً بأن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الجريمة التي هزت مشاعر شعبنا.

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