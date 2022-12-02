القانوع: الاحتلال سيدفع ثمن جريمة اعدام الشاب عمار مفلح في حوارة

أكد د. عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس أن إعدام الشاب عمار مفلح جريمة صهيونية بشعة يرتكبها أحد جنود الاحتلال بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، وهو ما يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه.

و قال القانوع في تصريحات صحفي مساء اليوم الجمعة إن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه .

و أوضح أن حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتد ناراً على الاحتلال الصهيوني وسيدفع ثمنها.

و لفت الى أن هذه الجريمة البشعة يجب أن تدفع كل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية وكل ما يُعنى بحقوق الإنسان بضرورة محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجنوده وتقديمهم للمحاكم الدولية.