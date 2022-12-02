انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنطلق يوم غد

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم يوم غد السبت.

وبينت اللجنة، في بيانها، أن صناديق الاقتراع تفتح أمام 1545 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، لانتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية من أصل 13 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

ويذكر أنه أجريت انتخابات في خمس غرف تجارية صناعية في محافظات: أريحا والأغوار، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، على أن تستكمل في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس، حسب الجدول الزمني المحدد.