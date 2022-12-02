بعد فوز اليابان.. حدث جغرافي تاريخي في كأس العالم..!

دخلت النسخة الحالية من كأس العالم 2022 في قطر، تاريخ البطولة من أوسع الأبواب، ولكن على الصعيد الجغرافي.

ويُشار إلى أنه تنتهي اليوم الجمعة مرحلة دور المجموعات من مونديال قطر، حيث ستقام 4 مباريات لحساب المجموعتين السابعة والثامنة.

وقبل نهاية مرحلة المجموعات، فقد شهدت النسخة الحالية حدثا تاريخيا، وهو تمثيل جميع قارات الكرة الأرضية في مرحلة ثمن نهائي كأس العالم، وذلك للمرة الأولى.

وبحسب تقرير نشرته محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية، فإنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تمثيل جميع قارات الكرة الأرضية، باستثناء قارة أنتاركتيكا (المتجمدة الجنوبية) التي لا يعيش فيها أحد، بفضل منتخب اليابان.

وكان منتخب اليابان تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 عقب فوزه الملحمي على إسبانيا بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ليتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة متفوقا على إسبانيا الوصيفة بـ4 نقاط.

ومن ثم، فإن جميع القارات باتت ممثلة في ثمن النهائي، كون المغرب والسنغال تأهلا كممثلين عن أفريقيا في انتظار إمكانية صعود غانا والكاميرون.