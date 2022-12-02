وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الأرجنتين

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الخميس، تظاهرة بمناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

ويُشار إلى أنه نُظّمت التظاهرة بدعوة من مؤسسات اجتماعية وتيارات ذات توجه يساري، وشارك فيها العشرات.

وتجمع المتظاهرون أمام السفارة "الإسرائيلية"، ورددوا هتافات تضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكار لسياسات الاحتلال الإسرائيلي من قبيل: " إسرائيل دولة فاشية صهيونية".

وشارك في التظاهرة النائب اليساري في البرلمان الأرجنتيني، خوان كارلوس جيوردانو، ونشر صورة له في حسابه في "تويتر" بين المتضامنين مع فلسطين.

جدير ذكره أنه في عام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.