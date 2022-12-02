بالفيديو والصور إصابة خطيرة خلال اقتحام قـــوات الاحتــلال البلــدة القديمة بنابلــس واعتقال شاب بعد محاصرة منزله

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، حي رأس العين قرب البلدة القديمة بنابلس بالضفة المحتلة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال بجراح خطيرة.

وقال الهلال الأحمر:"إنه تم إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في الرأس والصدر، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العين وحاصرت منزلًا قرب مدرسة ظافر المصري قرب البلدة القديمة بنابلس.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من المنزل المحاصر بالبلدة القديمة، بعد اشتباكات مع مقاومين في المنطقة.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين قوات الاحتلال في كروم عاشور ومحيط البلدة القديمة بنابلس.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة تواجدت قرب مدرسة عمر بن العاص بالبلدة القديمة بنابلس.

وأفاد شهود عيان من المنطقة، بوصول تعزيزات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني عبر حاجز "حوارة" جنوب نابلس.





