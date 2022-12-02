بارليف: إذا طرأ تغيير بالوضع الراهن بالحرم القدسي فستحدث "انتفاضة ثالثة"

حذر وزير الأمن الداخلي الصهيوني المنتهية ولايته عومر بارليف، اليوم الجمعة، من أنه إذا كان هناك تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي، فستحدث انتفاضة ثالثة".

وقال موقع واي نت العبري نقلاً عن بارليف :"إذا طرأ تغير في الوضع القائم في الحرم القدسي ستكون هناك انتفاضة، وهذا واضح لي ولرئيس الوزراء الصهيوني المكلف نتنياهو"، متهماً نتنياهو بأنه يعمل غالباً لاعتباراته الشخصية وليست الوطنية".

وأشار بارليف بخصوص نقل صلاحيات "حرس الحدود" في الضفة المحتلة إلى بن غفير قائلاً: "هذا غير ممكن، هذه أرض محتلة، والسيادة فيها هي للجيش ورئيس الأركان، مشدداً على أنه لن ينجح ذلك".

ورأى بارليف، أن بعد أن يتولى بن غفير منصبه، سيتعلم أنه لا يمكن ترجمة كل الشعارات الانتخابية إلى أفعال على الأرض".

ويُشار إلى أن هذه الأقوال جاءت في ختام فترة عمل بارليف في وزارة الأمن الداخلي، حيث أعرب بارليف عن اعتراضه على التعيين المتوقع لرئيس "عوتسما يهوديت" بن جبير كبديل له، محذراً نتنياهو من أنه ستكون هناك زيادة في عمليات تدفيع الثمن".