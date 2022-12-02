الطقس: أجواء صافية ولطيفة نهارا ً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-12-02، أن يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت2022-12-03

يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .