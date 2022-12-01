قائمة المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كأس العالم  قطر 2022 .. المنتخبات المتأهلة للثمن النهائي في كاس العالم

قائمة المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كأس العالم قطر 2022 ، وبعد انتهاء مباريات اليوم في ملاعب مونديال قطر والتي اذيعت على قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري بعد عمليات رصد عن حرص المتابعين من مختلف انحاء العالم في التعرف على المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كاس العالم حيث بدأت المباريات في هذا الدوري تأخذ منحنى اكثر شراسة من أجل تحقيق الفوز والانتصار علما أنه يتأهل 16 منتخبا له بعد تصفيات الدوريات السابقة في هذه البطولة الكروية وللوصول إلى كامل التفاصيل حول هذا الموضوع الذي بات الرقم الأول على محرك جوجل الشهير قمنا في وضع تفاصيلها في السطور التالية :

المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كأس العالم قطر 2022

أولا: ولقد وضعنا لكم المنتخبات المتأهلة في الدور 16 وهو التالي: منتخب هولندا والسنغال من المجموعة الأولى.

ثانيا: كما يتأهل منتخب إنجلترا وأمريكا من المجموعة الثانية.

ثالثا: أما في المجموعة الثالثة فإنه يضم منتخب الأرجنتين وبولندا ، ومنتخب فرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

رابعا: منتخب المغرب وكرواتيا من المجموعة السادسة، ومنتخب البرازيل من المجموعة السابعة.

خامسا: منتخب البرتغال من المجموعة الثامنة.

وفي الجموعة الخامسة (اليابان، واسبانيا)

جدول مواعيد مباريات الدور 16 في كأس العالم 2022 pdf

أولا: في 3/ ديسمبر : هولندا × الولايات المتحدة الأميركية (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

ثانيا: 3/ديسمبر: إنجلترا × السنغال (ملعب أحمد بن علي، 22:00).

ثالثا: 4/ديسمبر: الأرجنتين × أستراليا (ملعب الثمامة، 18:00).

رابعا: 4/ديسمبر: فرنسا × بولندا (ملعب البيت، 22:00).

خامسا: 2022-12-5: أول المجموعة الخامسة × كرواتيا (ملعب الجنوب، 18:00).

سادسا: 2025/ديسمبر: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (ملعب 974، 22:00).

سابعا: 6/ديسمبر: المغرب × ثاني المجموعة الخامسة (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

ثامنا: 6/ديسمبر: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (ملعب لوسيل، 22:00).

تردد قناة beIN SPORTS MAX المفتوحة لكأس العالم 2022

ولقد وضع لكم فريق الموقع بعد هذه المقدمة تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX المفتوحة لمباريات كأس العالم 2022 وهي على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

كما ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة وعلى القمر نفسه فيكون 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. وفي النهاية هذه المقالة التي وضعنا فيها تفاصيل قائمة المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كأس العالم قطر 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .