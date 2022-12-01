بالصور عرين الأسود حاضرة في مونديال قطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس صورة لورقة مكتوب فيها "عرين الأسود" من أعلى مدرجات ملاعب مونديال قطر.

وتداول النشطاء من مختلف الدول العربية الصورة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "عرين الأُسود حاضرة في مونديال قطر".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل النشطاء في مختلف الدول العربية.

يشار إلى أن مونديال قطر شهد تأييد شعبي ودولي كبير للقضية الفلسطينية، وشهد في جميع مباريات المونديال رفع الأعلام الفلسطينية، والشعارات المؤيدة لفلسطين والقضية الفلسطينية.

#عرين_الأسود

حاضرة في مونديال كأس العالم في قطر 👌🇵🇸 pic.twitter.com/Wjn7yRVDJf — Žŭĥăĭř 𓂆 Palestine (@Palestine19992) December 1, 2022