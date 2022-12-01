إليك جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 1/12/2022 بعد تعادل الزمالك .. ترتيب جدول الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 1/12/2022 وعلى محرك جوجل الشهير فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث واسعة من مختلف انحاء محافظات جمهورية مصر العربية على هذا المحرك الرئيس في الشبكة العنكبوتية من أجل الوصول إلى جدول ترتيب الدوري المصري لا سيما بعد تعادل فريق الزمالك أمام المصري البور سيعدي ونتيجة لهذا الاهتمام قمنا في كتابة هذه المقالة من وضع الإجابة بالإضافة إلى أننا ارفقنا لكم تردد قناة اون تايم سبورت التي تنقل لكم مباريات الدوري الذي يتابعه الملايين من الأشخاص سواء اكانوا في مصر أو خارجها ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهي على النحو التالي:

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 1/12/2022

ولقد وضعنا لكم بعد المقدمة على الفور جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل فريق الزمالك امام المصري البور سيعدي ، وهو على التالي:

1-غزل المحلة برصيد 10 نقاط

2- فيوتشر برصيد 10 نقاط

3- الأهلي برصيد 9 نقاط

4- الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط

5- الزمالك برصيد 8 نقاط

6- بيراميدز برصيد 6 نقاط

7- فاركو برصيد 6 نقاط

8- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط

9- المصري برصيد 5 نقاط

10- إنبي برصيد 5 نقاط

11- طلائع الجيش برصيد 4 نقاط

12- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا برصيد 3 نقاط

14- أسوان برصيد 3 نقاط

15- سموحة برصيد نقطتين.

16- الإسماعيلي بنقطة وحيدة

17- حرس الحدود بنقطة وحيدة

18- الداخلية برصيد نقطة وحيدة

الدوري المصري 2022

وسجل فريق الزمالك المصري في بداية مباراته التي أقيمت اليوم تحديدا في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الهدف الأول عن طريق اللاعب امام عاشور في الدقيقة 19 ، والدقيقة 56 سجل الهدف الثاني بواسطة اللاعب عمرو السيسي ، وتمت المباراة على ملعب الجيش استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتعادل الفريقين في هذه المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري ، حيث سجل اللاعب دغموم هدفه الأول في الزمالك بدقيقة 35 ، والدقيقة 60 تم تسجيل الهدف الثاني بواسطة اللاعب احمد الشيخ .

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للدوري المصري

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ونتمنى ان تكون هذه السطور لاتي عدها فريق فلسطين اليوم حول جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد تعادل فريق الزمالك امام المصري البور سعيدين بهدفين كل منهما ان اتكون قد نالت اعجابكم .