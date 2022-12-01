القيادي الحساينة: جنين والضفة ما زالتا تسطران أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الخميس، مدينة جنين ومناطق الضفة الغربية المحتلة ما زالتا تسطران أروع الملاحم البطولية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في "الجهاد"، الحساينة، في بوست نشره على حسابه على الفيسبوك: إن دم الأطهار في جنين وفي كل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية تؤكد على أنه لا يمكن لهذا العدو وقطعان مستوطنيه أن يكسر إرادة شعبنا المقاوم".

واستشهد، فجر اليوم، القائدين في كتيبة عرين الأسود، محمد السعدي ونعيم الزبيدي، باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.

وأضاف الحساينة، أن مقاومينا الذين واجهوا المحتل الغاصب، وارتقوا شهداء بعد أن خضّبوا بدمائهم الزكية أرض فلسطين، هم قلاعنا وأسوارنا وحصوننا العصية على الكسر والهزيمة".

وتوجه بالتحية لأبطال جنين البطولة والضفة الباسلة ولكل المقاومين الأحرار.