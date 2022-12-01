القيادي الحساينة: جنين والضفة ما زالتا تسطران أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:08 م
01 ديسمبر 2022
يوسف الحساينة عضو المكتب السياسى لحركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين ‫(34669057)‬ ‫‬.JPG

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الخميس، مدينة جنين ومناطق الضفة الغربية المحتلة ما زالتا  تسطران أروع الملاحم البطولية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال القيادي في "الجهاد"، الحساينة، في بوست نشره على حسابه على الفيسبوك: إن دم الأطهار في جنين وفي كل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية تؤكد على أنه لا يمكن لهذا العدو  وقطعان مستوطنيه أن يكسر إرادة شعبنا المقاوم".

واستشهد، فجر اليوم، القائدين في كتيبة عرين الأسود، محمد السعدي ونعيم الزبيدي، باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.

وأضاف الحساينة، أن مقاومينا  الذين واجهوا المحتل الغاصب، وارتقوا شهداء بعد أن خضّبوا بدمائهم الزكية أرض فلسطين، هم قلاعنا وأسوارنا وحصوننا العصية على الكسر والهزيمة".

وتوجه بالتحية لأبطال جنين البطولة والضفة الباسلة ولكل المقاومين الأحرار.

 

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