المنتخب المغربي.. أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022

صعد المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين مقابل واحد، مساء اليوم الخميس، إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وفي الدقيقة الرابعة، سجل اللاعب حكيم زياش هدفه، ويوسف النصيري في الدقيقة الـ23، فيما سجل نايف أكرد هدفا في مرماه لصالح كندا.

رافائيل كلاوس، وهو حكم هذا اللقاء الذي جاء ضمن المرحلة الثالثة ومباريات المجموعة السادسة،، ألغى هدفاً ثالثا للمغرب، في الشوط الأول، بداعي التسلل.

وبهذا الانتصار الذي احرزه المنتخب المغربي على ملعب الثمانية، ضمن تأهله رسميا إلى الدور الثاني بـ7 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، خلف كرواتيا بـ5 نقاط، بعد تعادلها مع بلجيكا، اليوم، بدون أهداف.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتأهل فيها "أسود الأطلس" إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد إنجاز عام 1986.