من هو مؤلف رواية ميرا (السيرة الذاتية) .. تحميل رواية ميرا PDF على الهاتف والحاسوب

من هو مؤلف رواية ميرا المثيرة للجدل في الأردن ، ولقد وضع لكم فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي جاءت بعد أن لاحظنا اهتمام واسعا من شريحة كبيرة من المثقفين والكتاب والقراء في التعرف على سؤال من هو مؤلف رواية ميرا التي باتت الرقم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة اصنافها وبالإضافة إلى نؤكد لكم إلى أننا وضعنا لكم في هذه السطور رابط تحميل وملخص قصتها ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهي التالي:

من هو مؤلف رواية ميرا

ويعد الكاتب قاسم توفيق هو مؤلف رواية ميرا التي اثارت مؤخرا جدلا واسعا في الشارع الأردني ، وهو من مواليد 17/1/1954 من مدينة جنين بفلسطين ، وحاص على الجنسية الأردنية ومن ابرز روايته رواية ماري روز تعبر مدينة الشمس، رواية ارض أكثر جمالاً، رواية عمان وردُ أخير، رواية الشندغة، قصص سلاماً يا عمان سلاماً أيتها النجمة، قصص العاشق . للمزيد هنــــــا .

تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل بصيغة PDF كاملة

والان بات لجميع زوار المقالة من التعرف بشكل حصري على رابط تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل بصيغة PDF كاملة بمجرد الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا ، وتبلغ سعر شراؤها 35 قرشًا ، علمًا ان الرواية تم مصادرتها من جميع معارض القراءة في البلاد بعد الضجة التي احدثتها والمطالبات من الأشخاص في سحبها بسبب مضمونها .

تحميل رواية ميرا للكاتف توفيق قاسم

وعبر بيان لها ، فقد أعلنت وزارة الثقافة الأردنية سحبها رواية ميرا من الأسواق بعد ثلاثة سنوات من نشرها ، مشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من ألفين نسخة ورقية .

باسم علق : يعني بالأمس قلة حيا لموافقتك رواية ميرا الاباحية واليوم سطحية في الافكار والمشاريع ،،، اي موسيقى وازياء وهم بلد اول من صنع الخلويات ،،، ومنسف بلدي ،،، فعلا تفاهات".

بلال علق : من شن الحملة ضد رواية ميرا احد امرين يا اما جاهل في مجال التسويق أو أنه قبض ثمن التسويق من جهات تريد للرواية الانتشار الواسع.. فهناك مصادر تتيحها عبر الإنترنت".

وأضاف "بكرة بيطلع ناس في الغرب يطالبوا بحرية الطفل في ممارسة الطفل وان لا احد لديه الحق بمنعه او حمايته .. الحكومة العالمية واحدة والباقي عندها تيم ليدرز وتارجت بدهم يحققوا كل سنة".

منار علق : "خطورة رواية ميرا هو انها أثبتت النظرية و التي عليها يتم أتخاذ القرارات و التوصيات و تتم التعينات و حتى توقيع الاتفاقيات.. النظرية هي { ما في عنا حدا بيقرا ورق في هل البلد}".

ملخص رواية ميرا

أولا: وفي هذه الفقرات سوف نطلكم على قصة رواية ميرا وهي على النحو التالي: عندما يسافر الشاب الأردني المسلم رعد للدراسة للقاء الممرضة ميرا، كما أنها تروي علاقة حب قوية قبل زواجهما وإنجابهما شادي ورجاء.

ثالثا: وفي الفقرة الثانية فإنها تتحدث عن اندلاع الحرب الأهلية في يوغوسلافيا في يونيو 1992 ، قرر الزوجان الذهاب إلى عمان.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم قصة رواية ميرا : لكن بعد سنوات ، طعن شادي ، الذي تطوع في الجيش الصربي ضد البوسنة، كما أنها قبل أن ينتقل إلى منزل والديه في عمان ، والدته بسكين مطبخ بعد أن سمع أن الرجال يصفونها بأنها مومس.

وكعادة يتمنى لكم فريق الموقع في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل في الاردن بصيغة PDF كاملة من مكتبة الاسرة وهي من تأليف الكاتب قاسم توفيق 2022 ومن هو مؤلف رواية ميرا ، ان تكون قد نالت اعجابكم .