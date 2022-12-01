المرور بغزة: وفاة رضيع وإصابة والدته في حادث سير وسط القطاع

أعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن وفاة طفل رضيع متأثّرًا بجراح أصيب بها جرّاء حادث دهس على شارع صلاح الدين قرب محررة نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفادت المرور في تصريح صحفي، بأن الطفل محمود علي عرفات البالغ 4 شهور من سكان حي الزيتون، توفي متأثراً بجراحه جراء صدمه حينما كان برفقة والدته من قبل جيب من نوع "توسان".

وأوضحت أن والدة الطفل أصيبت بجراح طفيفة، فيما توفي طفله لاحقًا في مشفى شهداء الأقصى جراء إصابته، مبينة أنها أوقفت سائق الجيب المتسبب في الحادث وهو (س، غ) 54 عاماً، وقامت بحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية.