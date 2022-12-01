الأردن تكشف عن جيش من المهندسين عاطل عن العمل

ذكر أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب أن ما بين 50 إلى 60 ألف مهندس ومهندسة عاطلون عن العمل في البلاد.

جاء هذا الرقم في سياق حديثه عن "ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في عصر الرقمنة وثورة المعلومات في ظل ما تشهده النقابة من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المهندسين حيث هناك 50 الى 60 ألف مهندس ومهندسة عاطلون عن العمل مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية".

ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن سمارة "أن النقابة مستمرة في البحث عن فرص لمنتسبيها من خلال التواصل الداخلي والخارجي رغم تحملها وحدها تلك المسؤولية نتيجة تجميد العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام".

وفي شأن ذي صلة، وصف نقيب المهندسين الأردنيين تخصص الهندسة الطبية الحيوية بأنه "تخصص مظلوم في الأردن ولم يأخذ مكانته رغم تداعيات الثورة الصناعية الرابعة، ولابد من وضعه في مكانه الصحيح في ظل الاختراعات والاكتشافات في مجال الأجهزة الطبية والمساندة للطب والتجهيزات اللوجستية المختلفة"، لافتا إلى أن نقابة المهندسين تعتزم "وضع تعليمات لتنظيم مزاولة المهنة في تخصص الهندسة الطبية".