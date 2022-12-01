موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف دفعة شيكات الشؤون 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:07 م
01 ديسمبر 2022
موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف دفعة شيكات الشؤون 2022

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، ينتظر بفارغ الصبر، المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية الإعلان الرسمي عن موعد صرف الدفعة النقدية الثانية، بعد التصريحات الكثيرة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية من قبل مسؤولي الوزارة في رام الله، كونها الجهة المخولة في التصريح عن هذه الملفات، لكن الأسر الفقيرة تتمنى والمستفيدة تتمنى أن يتم صرف دفعة أخرى في شهر ديسمبر حتى يتمكنوا من شراء بعض من مستلزمات أسرهم.

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

لا تزال الأمور غامضة، حيث لم يتم تحديد موعد رسمي للصرف، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف دفعة شيكات الشؤون 2022، حيث بات الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة ينتابهم القلق من عدم صرف دفعة أخرى للشؤون الاجتماعية كما تم التصريح، لذلك هم في حيرة من أمرهم بانتظار الإعلان الرسمي من وزير التنمية احمد مجدلاني، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

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غزة وقفة احتجاجية للهيئة الوطنية العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون أمام مقر undp (9).jpeg
 

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

لا يتوقف البحث من الأسر المستفيدة عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، كونهم بأمس الحاجة لتلقي هذه الدفعات النقدية كونها مصدر دخل الوحيد بالنسبة لهم، في ظل تعطلهم عن العمل نتيجة الأمراض التي يعانوا منها أو لشح فرص العمل الذي خلفه الحصار الإسرائيلي، أو لأسباب أخرى اقتنع بها مفتشو وزارة التنمية الاجتماعية بعد بحثهم عن أوضاع تلك الأسر.

غزة وقفة احتجاجية للهيئة الوطنية العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون أمام مقر undp (5).jpeg
 

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة صرح قبل أيام قليلة عما يخص،موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، إمكانية صرف دفعة أخرى من مستحقات المستفيدين من الدفعة النقدية، خلال شهر ديسمبر الجاري، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، كما أعرب عن أمله أن تنتظم الدفعات الأربع كل عام، حيث إنه في العادة يتم صرف أربع دفعات نقدية لتلك الأسر تبدأ من 750 شيكلا إلى 1800 شيكل حسب حالة العائلة وعدد أفراد أسرتها.

منتفعو الشؤون الاجتماعية ينصبون خيمة أمام مقر المندوب السامي بغزة للمطالبة بصرف مستحقاتهم (12).JPG
 

موعد صرف شيكات الشؤون

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد جمدت صرف مستحقات الشؤون لمدة 20 شهرا على التوالي، موعد صرف شيكات الشؤون، بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها نتيجة وقف الدعم المالي لها، من الاتحاد الأوروبي، إلا إنه بعد استئناف الاتحاد لصرف تلك الأموال بدأ الأمل عند هؤلاء المستفيدون بصرف مستحقاتهم يكبر شيئا فشيئا، آملين أن يتم صرف مستحقاتهم في أقر وقت ممكن، لأن الفقر قد نال منهم، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022- متى صرف دفعة شيكات الشؤون 2022.

 

 

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