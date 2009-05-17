الخضري يطالب أوباما بالضغط على نتنياهو لإنهاء حصار غزة

فلسطين اليوم : غزة

طالبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء حصار قطاع غزة، لإظهار جدية تغيير سياسته في المنطقة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية النائب جمال الخضري في تصريح مكتوب، تلقت "فلسطين اليوم" نسخة منه: "إن باراك أوباما الذي سيستقبل نتنياهو غدا الاثنين (18/5)، مدعو للضغط على الاحتلال لرفع الحصار الظالم والمتواصل على غزة منذ عامين، والذي يتنافي مع كل المبادئ والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأخلاق الإنسانية، بسبب ما يخلفه من قتل ودمار وضحايا".

وشدد على أن "الإدارة الأمريكية لا تلعب دور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني لمنح الأخير حقوقه، وما زالت تمارس دور المنحاز والداعم للاحتلال".

وأشار إلى أن "منح الشعب الفلسطيني حقوقه يجعل هناك إمكانية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والهدوء في المنطقة"، مبيناً أن فشل المفاوضات يعود لعدم تكافؤ الطرفين، ودعم الإدارة الأمريكية للمواقف الإسرائيلية.

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة تغيير النهج والسياسة الأمريكية في المنطقة، وضرورة السعي الجاد لمنح وإعطاء الشعب الفلسطيني لحقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.