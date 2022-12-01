الهند تتسلم رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن

تتسلم الهند رئاسة مجموعة العشرين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتقول مجموعة العشرين إنها تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع عقد حوالي 200 اجتماع لمجموعة العشرين على مستويات مختلفة خلال العام المقبل، على أن يكون انعقاد الحدث الرئيسي خلال الرئاسة الهندية، وهو قمة مجموعة العشرين، في عاصمة البلاد، نيودلهي، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.

يذكر أن الهند هي أيضا عضو في ما يسمى بترويكا مجموعة العشرين، والتي تضم إيضا إندونيسيا، الرئيس السابق لمجموعة العشرين، والبرازيل، التي ستتولى رئاسة المجموعة في أواخر عام 2023.

في وقت سابق من العام، أشار المسؤولون الهنود إلى أن أولويات البلاد لرئاستها القادمة للمجموعة ستكون النمو الاقتصادي العالمي، وقضايا الدين العام، وأمن الغذاء والطاقة.

وخلال فترة ولاية الهند، من المتوقع عقد عدد من الاجتماعات حول مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات العالمية، حيث يترأس وزير الخارجية الهندي سوبرراهمانيام جايشانكار الأحداث.

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، وهم روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين، وتسعى الهند منذ سنوات للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان.

يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 % من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم