سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 1-12-2022، حيث يرفق لكم سعر الدولار في سوريا والتي يبحث عنها السكان في سوريا بشكل يومي، كما تشهد محركات البحث بحثا كبيرا حول سعر الدولار في سوريا، والذي ارتفع أمام الليرة السورية خلال التعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر2022، في السوق السوداء، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 1-12-2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 1-12-2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في سوريا، وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 5625 ليرة للشراء و5675 ليرة للبيع، مقابل 5600 ليرة للشراء و5650 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 567.5 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3123.39 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما زاد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 5874 ليرة للشراء و5931 ليرة للبيع، مقابل 5795 ليرة للشراء و5852 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس

وقفز سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 300 ليرة سورية للشراء و304 ليرات سورية للبيع، مقابل 298 ليرة سورية للشراء و303 ليرات سورية للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس

وحسب السوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 30400 ليرة سورية.