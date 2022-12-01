لجان المقاومة تنعي الشهيدين السعدي والزبيدي

نعت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الخميس 1/12/2022 ، الشهيدين "محمد أيمن السعدي"ونعيم جمال زبيدي" الذين إرتقيا برصاص الغدر والفاشية الصهيونية خلال العدوان الصهيوني على مخيم جنين فجر اليوم الخميس 1-12-2022، مؤكدةً ان هذه الجريمة النكراء هي تواصل لمسلسل الجرائم الصهيونية المتصاعدة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

واعتبرت ان دماء الشهيدين محمد السعدي ونعيم زبيدي " ستبقى منارة تضيئ طريق الحرية والنصر لكل الأحرار والثوار حتى تطهير أرضنا من دنس القتلة الصهاينة.

وقال " الوفاء لدماء الشهداء كافة لا يكون إلا بتصعيد المقاومة وإشعال الأرض براكين غضب وثورة تحت أقدام الصهاينة وقطعان المستوطنين.