البرلمان العربي يدين تصعيد الاحتلال في الضفة ويحذر من تفجّر الأوضاع

أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، التصعيد "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذا التصعيد من شأنه مزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع ما يعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.

وأعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسالتها إلى المجتمع الدولي بمزيد من الترويع والقتل دون رادع حيث قامت بتنفيذ إعدامات بحق خمسة فلسطينيين منهم شقيقين بدم بارد في يوم واحد، في تحد سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي وتأكيد أنها دولة خارجة عن القانون.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على ما ارتكبته وترتكبه من إرهابٍ وتهجير ومصادرة للممتلكات وقتل وتطهير عرقي، واحتلال لأراضيه وبناء للمستوطنات، وانتهاك مستمر لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة "السلام الدولية"، من خلال الانخراط في عملية "سلام" ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات "السلام الدولية" ومبادرة "السلام العربية" وقرارات الأمم المتحدة. وفق قوله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

واستشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.