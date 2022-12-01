استشهاد القائدين في "كتيبة جنين" السعدي و الزبيدي باشتباكات مُسلحة مع الاحتلال

استشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، في مستشفى ابن سينا، باستشهاد المقاومين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد ايمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وأعلنت مصادر محلية في المنطقة، بأن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت في المخيم، أدت إلى إصابة عدد من المواطنين.

بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مجاهديها استهدفوا قوة لجيش الاحتلال في منطقة الهدف بصليات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة، واستهدفوا آليات الاحتلال على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.





