سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 1-12-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس، والذي ارتفعت أسعاره في التعاملات ليوم الخميس، بالتوازي مع الانخفاض العالمي، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن اسعار عيارات الذهب في المملكة، خاصة التجار ورجال الأعمال واًصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 1-12-2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

زاد جرام الذهب عيار 24 خلال اليوم الخميس، 212.81 ريال (56.60 دولار)، بحسب منصة "goldprice.com" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المنطقة) اليوم في السعودية خلال تداولات اليوم نحو 186.36 ريال (49.32 دولار)، ليشهد ارتفاعاً طفيفاً عن سعر إغلاق أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 159.88 ريال (42.45 دولار).

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم الخميس في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1490 ريالاً (396.53 دولار

وسجل سعر أوقية الذهب 6618 ريالاً (1,760 دولارا).