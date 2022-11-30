سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن الدولار في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

واصلت العملة السورية، في بلد يتضرر بشدة من العقوبات الغربية ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي، رحلة الانهيار، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 5600 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

بلغ سعر صرف الدولاروفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء في سوريا

واصل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا صعوده في السوق السوداء، إلى 5600 ليرة للشراء و5650 ليرة للبيع، مقابل 5575 ليرة للشراء و5625 ليرة للبيع، أمس.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وتساوي 100 دولار نحو 565 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3123.39 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا، في السوق السوداء، إلى 5795 ليرة للشراء و5852 ليرة للبيع، مقابل 5806 ليرات للشراء و5863 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 298 ليرة سورية للشراء و303 ليرات سورية للبيع، مقابل 299 ليرة سورية للشراء و304 ليرات سورية للبيع، أمس.

كم تساوي 100 ليرة تركية في سوريا؟

وتساوي 100 ليرة تركية تساوي 30300 ليرة سورية.