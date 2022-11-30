سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والتي ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس، رغم صعود "النفيس" عالميا، مقابل تراجع الدولار الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية 1674.25 جنيه للجرام عند الشراء، و1685.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1255.75 جنيه للشراء، و1264.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق نحو 1465 جنيهاً للشراء، و1475 للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس

وعن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، فقد بلغ نحو 12885 جنيهاً.