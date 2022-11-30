الأرجنتين وبولندا.. ميسي يضيع ركلة جزاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 م
30 نوفمبر 2022
نجم المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي

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